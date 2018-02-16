Vanlı kadınlar Afrin şehitleri için mevlid okuttu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Afrin şehitleri için Mevlid-i Şerif, operasyona katılan askerler için ise Fetih Suresi okutuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerler için Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Merkezinde kadınlar tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen mevlid programına kadınlar büyük ilgi gösterdi. Zeytin Dalı Harekatında şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler için Fatiha okunurken, Mehmetçiğin Zeytin Dalı Harekatını başarıyla sonuçlandırması içinde Fetih Suresi okunup dualar edildi.

Duygusal anların yaşandığı Mevlid-i Şerif sonunda ise programa katılan kadınlara mevlid şekeri ikram edildi.