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Vanlı çocuklar ‘Küçük mucitler’ ile eğlendi

Vanlı çocuklar, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Küçük Mucitler Bilim Gösterisi’ ile güzel vakit geçirdiler.Berivan Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride bilimsel deneyler, Eğitimci-Halkla...

Vanlı çocuklar ‘Küçük mucitler’ ile eğlendi

Vanlı çocuklar, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Küçük Mucitler Bilim Gösterisi’ ile güzel vakit geçirdiler.Berivan Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride bilimsel deneyler, Eğitimci-Halkla...

11 Mart 2018 Pazar 13:34
Vanlı çocuklar ‘Küçük mucitler’ ile eğlendi

Vanlı çocuklar, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Küçük Mucitler Bilim Gösterisi’ ile güzel vakit geçirdiler.

Berivan Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride bilimsel deneyler, Eğitimci-Halkla İlişkiler Uzmanı Elçin Yalçın Eli’nin sunumuyla çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Tunca Uras İlkokulu’ndan iki seans halinde toplam 600 öğrencinin katıldığı gösteride, çocuklar da sahneye çıkarak deneylere bizzat katılma ve uygulama imkanı buldular.

Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya getirilmesi ve derslerine daha motive olmalarının sağlanması noktasında bu tür etkinliklerin bundan sonrada devam edeceğini belirttiler.
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