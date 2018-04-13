Vanlı çiftçiler, Malatya Fuarı’ndan döndü

Vanlı bir grup çiftçi, Malatya’da 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na katıldı.

Beş gün süren tarımsal yeniliklerin ve teknolojilerin tanıtıldığı fuara katılan Vanlı çiftçilerin de, yol ve konaklama gibi giderleri Bakanlık tarafından karşılandı. Tarımsal mekanizasyon, tarım teknolojileri, tarım sigortaları, finans ve pazarlama gibi konularda daha çok bilgi sahibi olan Vanlı çiftçilere fuar boyunca yeni teknolojik ürünler tanıtıldı. Malatya’dan dönen çiftçiler, fuar gezisinin verimli olduğunu belirttiler.