Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109455
ALTIN
177.093
DOLAR
4.0878
STERLİN
5.8280
EURO
5.0403

Vanlı çiftçiler, Malatya Fuarı’ndan döndü

Vanlı bir grup çiftçi, Malatya’da 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na katıldı.Beş gün süren tarımsal yeniliklerin ve teknolojilerin...

Vanlı çiftçiler, Malatya Fuarı’ndan döndü

Vanlı bir grup çiftçi, Malatya’da 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na katıldı.Beş gün süren tarımsal yeniliklerin ve teknolojilerin...

13 Nisan 2018 Cuma 17:06
Vanlı çiftçiler, Malatya Fuarı’ndan döndü

Vanlı bir grup çiftçi, Malatya’da 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na katıldı.

Beş gün süren tarımsal yeniliklerin ve teknolojilerin tanıtıldığı fuara katılan Vanlı çiftçilerin de, yol ve konaklama gibi giderleri Bakanlık tarafından karşılandı. Tarımsal mekanizasyon, tarım teknolojileri, tarım sigortaları, finans ve pazarlama gibi konularda daha çok bilgi sahibi olan Vanlı çiftçilere fuar boyunca yeni teknolojik ürünler tanıtıldı. Malatya’dan dönen çiftçiler, fuar gezisinin verimli olduğunu belirttiler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkale Belediyesinden kandil simidi dağıtımı
Başkale Belediyesinden kandil simidi dağıtımı
İpekyolu’nda fidan dikim şenliği
İpekyolu’nda fidan dikim şenliği
Özalp Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası kura çekimi
Özalp Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası kura çekimi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim