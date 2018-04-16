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Vanlı basketbolcular Türkiye finallerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması ve daha fazla müsabakanın yapılması için hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi müsabakalarına katılan Vanlı basketbolcular Türkiye...

Vanlı basketbolcular Türkiye finallerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması ve daha fazla müsabakanın yapılması için hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi müsabakalarına katılan Vanlı basketbolcular Türkiye...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:41
Vanlı basketbolcular Türkiye finallerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması ve daha fazla müsabakanın yapılması için hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi müsabakalarına katılan Vanlı basketbolcular Türkiye finaline yükseldiler.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından farklı tarihler arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol grup, çeyrek final ve yarı final müsabakalarına katılarak erkekler ve kızlar kategorilerinde bütün rakiplerini mağlup eden Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Erkek ve Kız takımları, 23 ve 27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bilecik’te yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Finalinde Van’ı temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final müsabakaları sonrası açıklamalarda bulunan basketbol antrenörü Sefa Kırmızıaltın, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından ülkemiz genelinde başlatılan ve verimli sonuçların alındığı Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında bizlerde takım olarak grup, çeyrek ve yarı final müsabakalarına ilimiz adına katılarak çok güzel sonuçlar elde ettik. Zorlu ve çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı müsabakalar sonunda kız ve erkek takımlarımız şimdiye kadar kazanmış oldukları başarılarından dolayı, Türkiye geneli ilk 8 takım arasındaki yerini alarak Bilecik’te yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Finali müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazandılar. Bizlere bu mutluluğu yaşatan sporcularımıza şimdiden katılacakları ANALİG Türkiye Finalinde başarılar diliyor; basketbol antrenörlerimizden Uğur Saatçioğlu ile İl Temsilcimiz Tezcan Tokçan’a ve müsabakalara katılmamızda başta il müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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