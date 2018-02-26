Van’daki kayıt dışı esnafa yönelik bilgilendirme

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, kayıt dışı ve kaçak iş yeri açarak çalışanlara yönelik bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

Bilgilendirme toplantısında konuşan İdris Karael, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarınca alınan karar gereği, kayıt dışı kaçak iş yeri açarak çalışanlarla mücadele, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele kapsamında denetimlerin meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Karael, “Bugün İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, odamıza kayıt olmak üzere birçok kayıt dışı çalışan demirci ve kaynakçı gibi mesleklerde çalışanlar, odamıza kayıt yaptırmak üzere geldiler. Bu görüşmede Van Ticaret İl Müdürümüz Murat Keremoğlu da hazır bulundu. Kaçak ve kayıt dışı çalışanlara, birçok konuda bilgi verilerek esnaf odasına kayıt olmalarının faydalarından bahsettik. Örneğin, şu anda kredi alamadıklarını, girişimci olamadıklarını, devletin esnaf ve sanatkâra KOSGEB ve KOBİ desteği, çırak çalıştırmada 3/2 ücret desteği, Bağ-Kur, sosyal güvenlik desteği, iş yeri edinme desteğinden esnaf odasına kayıtları bulunmadığı için faydalanmadıklarını anlattık. Zaman kaybetmeden oda kaydını yaptırmalarını istedik. Bu arada kayıt dışı ve kaçak çalışanlarla mücadelede yoğun ve etkin çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu da, ellerinden gelen her konuda esnaf ve sanatkâra yardımcı olacaklarını kaydetti.

Bilgilendirmeden sonra kayıt olmak üzere gelen sanatkârlar, memnuniyetlerini ifade ederek vergi giriş işlemlerini yaparak oda kayıtlarını en kısa sürede yapacaklarını ifade ettiler.