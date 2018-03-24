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Van’da ‘Yereli Tercih Et Şehrin Kazansın’ konvoyu

Türkiye Perakendeciler Federasyonuna (TPF) bağlı Van Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından ‘Yereli Tercih Et Şehrin Kazansın’ kampanyası kapsamında konvoy oluşturuldu.Van PERDER bünyesinde bulunan 25 büyük yerel AVM, ‘Shopping Fest’...

Van’da ‘Yereli Tercih Et Şehrin Kazansın’ konvoyu

Türkiye Perakendeciler Federasyonuna (TPF) bağlı Van Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından ‘Yereli Tercih Et Şehrin Kazansın’ kampanyası kapsamında konvoy oluşturuldu.Van PERDER bünyesinde bulunan 25 büyük yerel AVM, ‘Shopping Fest’...

24 Mart 2018 Cumartesi 14:25
Van’da ‘Yereli Tercih Et Şehrin Kazansın’ konvoyu

Türkiye Perakendeciler Federasyonuna (TPF) bağlı Van Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından ‘Yereli Tercih Et Şehrin Kazansın’ kampanyası kapsamında konvoy oluşturuldu.

Van PERDER bünyesinde bulunan 25 büyük yerel AVM, ‘Shopping Fest’ etkinlikleri kapsamında ‘Yereli Tercih Et Şehrin Kazansın’ kampanyası çerçevesinde oluşturulan 55 araçlık konvoy ile şehir turu attı. Yerel marketlerden alışveriş yapılması farkındalığını arttırmak için 2 Nisan Caddesi’nde bulunan bir yerel AVM önünden bir araya gelen işletmeciler; Cumhuriyet ve Maraş caddeleri başta olmak üzere kentin birçok caddesini turladı. Edremit ilçesine de giden konvoy, daha sonra tekrar 2 Nisan Caddesi’ne geldi.

Son birkaç yıldır Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi kentte de çoğalan ulusal marketler zincirlerinin Van ekonomisine katkı sunmadığına dikkat çeken işletmeciler, bu kapsamda PERDER çatısı altında birleşerek, ‘Yereli Tercih Et Şehrin Kazansın’ kampanyası adı altında birçok etkinlik başlattıklarını belirttiler.

Açıklamalarda bulunan ROKA AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, son zamanlarda sayıları artan ulusal market zincirlerine rağmen, kent halkına en iyi hizmeti sunduklarını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ‘Yereli Tercih Et Şehrin Kazansın’ kampanyasına yerel marketlerin ve Van halkının yoğun ilgisinin olduğunu anımsatan Avcı, bu kapsamda 55 araçlık bir konvoy düzenleyerek şehir turu attıklarını dile getirdi.
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