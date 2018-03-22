Van’da ‘Yaşlılar Haftası’ etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından 18-24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı, YYÜ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, YYÜ Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi, YYÜ Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi tarafından Yaşlılar Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. İlk etkinlik YYÜ yerleşkesinde bulunan otobüs durağında gerçekleştirildi. Otobüs durağında toplanan merkez yöneticileri ile öğrenciler, burada Yaşlılar Haftası ile ilgili öğrenciler ve araç şoförlerini bilgilendirdi.

Programın ardından YYÜ Merkez Yemekhanesinde bir grup yaşlı vatandaş onuruna yemek verilirken, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ise yaşlı vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliklere YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Rıza Kul, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Müdürü Sema Sancak, YYÜ Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sema Kaptanoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Elif Ünsal ile çok sayıda kişi katıldı.