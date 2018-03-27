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Van’da ‘Yapay Zeka” eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen, İpekyolu Kaymakamlığınca hazırlanan “Yapay Zeka” eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.DAKA Teknik Destek Programı kapsamında özel yetenekli öğrenciler...

Van’da ‘Yapay Zeka” eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen, İpekyolu Kaymakamlığınca hazırlanan “Yapay Zeka” eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.DAKA Teknik Destek Programı kapsamında özel yetenekli öğrenciler...

27 Mart 2018 Salı 18:49
Van’da ‘Yapay Zeka” eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen, İpekyolu Kaymakamlığınca hazırlanan “Yapay Zeka” eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

DAKA Teknik Destek Programı kapsamında özel yetenekli öğrenciler için hazırlanan “Yapay Zeka” eğitimini tamamlayan 32 öğrenci, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, proje koordinatörleri ve öğrenciler katıldı.

Sertifika dağıtım töreninde konuşan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, günün şartlarına göre kendini yenilemeyen toplulukların yok olmaya mahkum olduklarını belirtti. Eğitimlerin DAKA desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Yavuzer, “TV’lerde izliyorsunuz, son zamanlarda Zeytin Dalı Harekatı var. SİHA ve İHA’ların ülkemizde üretilmesi, ülkemizin dünyadaki sözünün geçerli olmasını sağladı. Günün şartlarına göre kendini yenilemeyen topluluklar yok olmaya mahkumdurlar” dedi.

Program, öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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