Van’da ‘Turizm Enformasyon Ofisi’ kuruluyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ‘Turizm Enformasyon Ofisi’ kuruluyor. Kısa bir süre sonra hizmete başlayacak olan ofisle, kente gelen yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli bir hizmet sunulması hedefleniliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent turizmi için önemli bir çalışmaya daha imza atarak, tanıtım anlamında büyük bir eksiği giderdi. Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla Cumhuriyet Caddesi’ndeki Sanat Parkı’na kurulan Turizm Enformasyon Ofisi ile kente gelen turistler, ihtiyaç duydukları her türlü bilgi, belge, tanıtıcı broşür ile kentin tarihi ve kültürel alanlarıyla ilgili görsele ulaşabilecek.

Ayrıca enformasyon ofisinde Farsça ve İngilizce bilen 4 personel, turistlere rehberlik hizmeti de sunacak.

Yine Nevruz tatili nedeniyle İranlı turistlerin akın edeceği Van’da bu yıl 4’cüsü yapılacak olan alışveriş festivali (Shoppin Fest) için hazırlıklar da sürüyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin civarında İranlı turistin ziyaret ettiği Van’a, bu yıl sadece Nevruz tatili için 100 binin üzerinde turistin gelmesi bekleniyor.