Van’da sarı çizgi uygulaması başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin işlek caddelerinde kaldırımları işgal eden iş yerlerine yönelik sarı çizgi uygulaması başlattı.

Halkın görüş önerileri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım denetim çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalar doğrultusunda Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ve zabıta memurları, işlek caddelerde kaldırım denetimi yapıp sarı çizgi uygulaması başlattı. Zabıta ekipleri, kaldırımlarda yaya geçişlerini ve araç trafiği aksatan iş yerlerini uyararak sarı çizgi uygulamasına dikkat edilmesini istedi. Sarı çizginin aşılması durumunda ise iş yerlerine cezai işlem uygulanacak.

Daha ferah ve daha düzenli bir kent için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, “Cadde ve sokaklarımızda yaya ve araç trafiğini rahatlatmak amacıyla sarı çizgi uygulaması başlattık. Kaldırımları işgal eden iş yerleri uyarılarak sarı çizgi çizildi. İş yerlerine tezgahlarını çizginin gerisine çekilmesi istendi. Bundan sonra sarı çizginin dışına çıkılması halinde ise cezai işlem uygulanacağı söylendi. Sarı çizgi uygulamamız ve çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” dedi.