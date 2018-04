Van’da resim sergisinde dünya rekoru kırıldı

Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Kurtuluş” temalı açık hava resim sergisinde dünya rekoru kırıldı.

Van Valiliği, Van YYÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı dolayısıyla başlatılan etkinlikler kapsamında “Kurtuluş” temalı açık hava resim sergisi rekor denemesi başarıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen yarışmada ‘Dünya Çocuk Rekorları’nı kırmak için yaklaşık 11 bin öğrencinin yaptığı 11 bin resim ile bir dünya rekoruna imza atıldı.

Başarıyla gerçekleştirilen rekor denemesi için gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, huzur ortamı olduğu sürece hep birlikte birçok rekora imza atacaklarını belirtti. Rektör Battal, “Bugün Vanımız için yeni bir rekor kırılmış oldu. Çocukların yapmış olduğu ‘Kurtuluş’ temalı resim sergisinde yaklaşık 10 binin üzerinde resim sergisiyle ‘Dünya Çocuk Rekorları’nı almış olacağız. Rekor sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rekor kaydını alıp bize uygunluğuyla ilgili belge sunan Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibine ayrıca teşekkür ederim. Huzurlu olduğumuz sürece buna benzer birçok rekora hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

“Bu kadarını beklemiyordum”

Van’a her gelişinde ayrı bir neşe ile geldiğini ifade eden Türkiye Geziciler Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ise “Dünya Çocuk Rekorları olarak bugüne kadar birçok ilde bunu yaptık ve her seferinde de ayrı bir sevinç duyuyoruz. 11 bin tablo, tahminimden çok daha başarılı buldum. Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Aralarında o kadar güzel eserler var ki şaşkına döndük. Keşke her birini ayrı ayrı inceleyebilsek” diye konuştu.

“Van’ın bu güzel başarısı bütün Türkiye de örnek olur”

‘Kurtuluş’ temalı en büyük açık hava çocuk resim sergisinde 11 bin çocuk ile 11 bin resim rekorunu imzalamaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Kural, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya Çocuk Rekorları olarak değişik illerde 75’incisini düzenledik. Şu an ‘Kurtuluş’ temalı en büyük açık hava çocuk resim sergisi 11 bin çocuk ile 11 bin resim rekorunu imzalamaktan büyük bir onur duyuyorum. Dilerim Van’ın bu güzel başarısı bütün Türkiye de örnek olur. Vatanımızın birliğe ihtiyacı var. 248 ülkeye gitmiş ve dünyada 35’inci sırada bulunan bir gezgin olarak, Van’da bir daha bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Kendi öğrencileriyle birlikte resim sergisi rekor denemesine katılan Betül Diyar Gökçenay Turgut isimli öğretmen ise bu tür organizasyonların artmasını istedi.

Halk koşusuna büyük ilgi

Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van’ın Kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında halk koşusu düzenlendi. İskele Caddesi Beşyol mevkiden Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun start fişeğini ateşlemesiyle başlayan yarışa katılanlar, İskele Caddesi’nden İpekyolu kavşağına kadar koştu. Oldukça çekişmeli geçen yarışta erkeklerde 1’inci Berkan Ceylan, 2’inci Mahsun Değer, 3’üncü ise İslam Atlı oldu. Kızlarda ise 1’inci Hasret Durgun, 2’inci Elif Bardak, 3’üncü Eylem Gür oldu. Sıralamaya giren yarışmacılar ödüllerini Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Muzaffer Aktuğ’dan aldı. Yarışmalara ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Daire Başkanları ve kurum amirleri katıldı.