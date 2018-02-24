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Van’da "MİDDER Mehmetçik’e Yazıyor" kampanyası

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER), Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek ve moral olmak amacıyla "MİDDER Mehmetçik’e Yazıyor" isimli kampanya başlattı.MİDDER Van Şubesi Gençlik...

Van’da "MİDDER Mehmetçik’e Yazıyor" kampanyası

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER), Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek ve moral olmak amacıyla "MİDDER Mehmetçik’e Yazıyor" isimli kampanya başlattı.MİDDER Van Şubesi Gençlik...

24 Şubat 2018 Cumartesi 19:29
Van’da "MİDDER Mehmetçik’e Yazıyor" kampanyası

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER), Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek ve moral olmak amacıyla "MİDDER Mehmetçik’e Yazıyor" isimli kampanya başlattı.

MİDDER Van Şubesi Gençlik Kolları tarafından hazırlanan "Vanlıyam, Şanlıyam Ordumun Yanındayam", "MİDDER Mehmetçik’e Yazıyor" adlı mektup kampanyasını Van-Şişli Öğretmenevi’nde kurulan stantla başlattı. MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, kurulan standı ziyaret ederek, kampanya hakkında bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek olmak ve moral vermek amacıyla "Gençlik Mehmetçik’e Yazıyor" isimli mektup kampanyasını başlattıklarını belirten MİDDER Genel Başkanı Çağ, "Gençlik Mehmetçik’e yazıyor kampanyası nedeniyle Van’a geldik. Türkiye’nin birçok ilinde gençlik kollarımız bu programları organize etti. Fırat Kalkanı’ndan sonra, Afrin Harekatı’nda da destan yazan Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla kalplerinden dökülen kelimeleri kağıda yansıtıp Mehmetçik’e göndereceğiz. Bu organizasyonda emek harcayan tüm kardeşlerimizi kutluyorum. Önümüzdeki ayın başlarında toplanan mektuplarımızı Hatay sınırındaki ilgili mercilere teslim edeceğiz" dedi.

15 Temmuz’u yaşatma ve diri tutma adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz’u unutursak, 16 Temmuz’a hazır olmamız gerekiyor. Bunun hafızlarda kazınmasını istiyorum. Biz ne kadar unutturmamaya çalışıyorsak bilin ki 15 Temmuz’un unutulması için çalışan bir grup da var. Bunlar kripto olarak görevlerini ifa ediyor. Şehitlerimizin kutsal emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerin emaneti bizim milli namusumuzdur. Afrin’de de Bedrin aslanları gibi devrin aslanlarının verdiği mücadelede Rabbim’den onlara yardımcı olmasını temenni ediyorum. Dualarımız onlar ile temennimiz ayaklarına taş değmeden, yaralanmadan, sakatlanmadan aramıza tekrar geri dönmeleri. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."
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