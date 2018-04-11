Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108994
ALTIN
180.393
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8942
EURO
5.1350

Van’da lale zamanı

Van Büyükşehir Belediyesinin seralarında yetiştirilen yaklaşık 110 bin lale, kentin park, refüj ve yeşil alanlarını süslemeye başladı.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’ndeki...

Van’da lale zamanı

Van Büyükşehir Belediyesinin seralarında yetiştirilen yaklaşık 110 bin lale, kentin park, refüj ve yeşil alanlarını süslemeye başladı.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’ndeki...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:31
Van’da lale zamanı

Van Büyükşehir Belediyesinin seralarında yetiştirilen yaklaşık 110 bin lale, kentin park, refüj ve yeşil alanlarını süslemeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’ndeki doğalgazlı seralarda yetiştirilen lale soğanları; park, refüj ve yeşil alanlara dikilmişti. Kentin dört bir tarafına ekipler tarafından dikilen yaklaşık 110 bin lale soğanı, çiçek açmaya başladı. Rengarenk görüntüleriyle Van’a ayrı bir güzellik katan laleler, şehirde adeta görsel bir şölen havası estiriyor.

Daha yeşil, daha güzel bir Van için çalıştıklarını belirten Park ve Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda Van’da park, bahçe ve kaldırımlara büyük önem veriyoruz. Vatandaşımız baharın gelmesiyle sıcak havanın tadını parklarda çıkarıyorlar, bizler de onların bahar aylarının tadını ve rengini yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için park ve bahçelere lale diktik. Yine şehrin güzel görünmesi adına da ana caddelerdeki saksılara, kavşak ve refüjlere de dikim gerçekleştirdik. Her şey güzel bir Van için” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van’da ‘Kent Meydanı’ için yıkımlar başladı
Van’da ‘Kent Meydanı’ için yıkımlar başladı
Çaldıran’da “O Ses Anadolu” yarışması
Çaldıran’da “O Ses Anadolu” yarışması
Urartu Göz uzmanlarından ‘şaşılık ve göz tembelliği’ uyarısı
Urartu Göz uzmanlarından ‘şaşılık ve göz tembelliği’ uyarısı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim