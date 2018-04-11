Van’da lale zamanı

Van Büyükşehir Belediyesinin seralarında yetiştirilen yaklaşık 110 bin lale, kentin park, refüj ve yeşil alanlarını süslemeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’ndeki doğalgazlı seralarda yetiştirilen lale soğanları; park, refüj ve yeşil alanlara dikilmişti. Kentin dört bir tarafına ekipler tarafından dikilen yaklaşık 110 bin lale soğanı, çiçek açmaya başladı. Rengarenk görüntüleriyle Van’a ayrı bir güzellik katan laleler, şehirde adeta görsel bir şölen havası estiriyor.

Daha yeşil, daha güzel bir Van için çalıştıklarını belirten Park ve Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda Van’da park, bahçe ve kaldırımlara büyük önem veriyoruz. Vatandaşımız baharın gelmesiyle sıcak havanın tadını parklarda çıkarıyorlar, bizler de onların bahar aylarının tadını ve rengini yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için park ve bahçelere lale diktik. Yine şehrin güzel görünmesi adına da ana caddelerdeki saksılara, kavşak ve refüjlere de dikim gerçekleştirdik. Her şey güzel bir Van için” dedi.