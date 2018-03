Van’da KOBİ-GEL Çalıştayı

Türkiye’de KOSGEB tarafından 26 ilde eş zamanlı canlı yayın bağlantısı kurularak yapılan KOBİ-GEL Çalıştayı, Van’da da gerçekleşti.

Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen çalıştaya Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinden kamu kurumları temsilcileri ile esnaf ve sanatkarların, sanayi odaları ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve diğer paydaşların yetkilileri katıldı. KOSGEB tarafından KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin desteklenmesine yönelik proje teklif çağrısı hazırlıkları çerçevesinde yapılan çalıştay, canlı yayın bağlantısı ile KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un açılış konuşması ile başladı. KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı ve KOSGEB’in gelecek dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi veren Uzkurt, her ilin rekabet edebileceği sektörlerin diğer illerden farklı olduğunu belirterek, "Bundan sonra herkese uygun tek bir destek programı yerine her ilimizin, sektörümüzün, firmamızın ölçeğine uygun destek programları organize edeceğiz" dedi.

KOSGEB olarak KOBİ ekosisteminde yöneten, yönlendiren, organize eden, bunun ekonomik çıktılarını maksimize eden bir kurum olmak istediklerinin altını çizen Uzkurt, KOBİ’lere destek verirken, üretim faaliyetinin sonucunu da görmek istediklerini dile getirdi. Uzkurt, "Ne kadar gelir elde edeceksin, ne kadar ihraç edeceksin ve ülkenin ekonomisine ne kadar değer üreteceksin, bunu destek verirken görmek istiyoruz. Buna göre desteklerimizi vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Girişimcilik desteği kapsamında yaklaşık 47 bin girişimciye destek verildiğini belirten Uzkurt, "Girişimcilik desteğiyle küçük rakamlar değil, daha yüksek destekler vermek istiyoruz. Bu rakamları da teknoloji düzeyi yüksek girişimcilerimize vererek, ülkemizin teknolojik seviyesini artıralım çabasındayız" şeklinde konuştu.

Girişimcilik Destek Programı’nın yeniden düzenlenerek limitlerinin arttırıldığına dikkati çekerek, yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösterecek yeni girişimcilere 360 bin liraya kadar destek verileceğini belirtti.

KOSGEB İdaresinin yeni dönemde üstleneceği yerlileşme ve millileşme misyonu kapsamında ithal edilen ürünleri üretecek yerli üreticileri yeni destek programlarıyla destekleyerek ülkeye değer katmak hedefinde olduğunun altını çizen Uzkurt, sözlerine şöyle devam etti:

"İthal ettiğimiz ürünleri yerli üretecek firmalarımızı, teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin ülkemizde üretilmesine yönelik güçlü politikalar izleyerek KOBİ’lerimizi desteklemek istiyoruz. Her KOBİ’nin artık KOSGEB’de bir kredi limiti olacak. Ölçeğine, sınıfına göre bir kategoride yer alacak. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor, kategorisi belirlenecek ve 100 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar kredi limiti olacak ve bunu şartları taşıyorsa istediği zaman kullanabilecek. KOSGEB, bu kredinin faizini ödeyecek. Verdiğimiz destekler dışında faiz kullanmak isteyen KOBİ’lerimize de faiz desteği vereceğiz."

KOBİ’lere yönelik rehberlik ve teknik danışmanlık sistemi ile ilgili düzenleme kararının icra kurulunda alındığını ve mevzuat çalışmaları bitirilince yürürlüğe konulacağını bildiren Uzkurt, büyük firmalardan emekli olan ve teknik deneyimi bulunan yöneticilerin sertifikalandırılarak isteyen KOBİ’lere danışmanlık yapmalarının sağlanacağını belirtti. KOBİ kapsamının genişletilerek katma değer üreten büyük işletmelerin de KOBİ kapsamına alınarak KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesi için çalışma yapıldığını belirten Uzkurt, KOBİ yönetmeliğini de değiştirme arifesinde olduklarını ifade etti. Bu kapsamda KOBİ’ler için mali bilanço sınırının 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkartılması için çalışma yapıldığını belirten Uzkurt, "Yönetmeliğimizi Başbakanlığa gönderdik. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulumuz onayladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği takdirde, artık yıllık 125 milyon TL’nin altında ciro yapanlar, bu bilanço büyüklüğüne sahip işletmeler KOBİ sınıfına dahil olacak ve KOBİ’lerin yararlandığı destek ve teşviklerden yararlanabilecek" diye konuştu.