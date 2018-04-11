Van’da ‘Kent Meydanı’ için yıkımlar başladı

Van’ın vizyonunu değiştirecek ve şehir merkezine nefes aldıracak ‘Kent Meydanı’ projesinde ilk binanın yıkımına Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun katılımıyla başlandı.

Kente atandığından bu yana yaptığı projelerle halkın takdirini kazanan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun en büyük projelerinden biri olan Kent Meydanı’nda yıkım çalışmaları start aldı. Vali Zorluoğlu’nun katılımıyla 25 dönüm alanda bulunan eski müze binası iş makineleriyle yıkılıyor.

“Kimse mağdur olmayacak”

Yıkımın startını veren Vali Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van’a güzel bir meydan kazandırma niyetinde olduklarını söyledi. Vali Zorluoğlu, “Çalışmalarımız devam ediyor. 25 dönüm alan içinde devlete ait olan binaların yıkımı sürüyor. Daha önce de belediye binasını yıkmıştık. Diğer kamu binaları da yıkılacak. Özel mülkiyet konusu olan yerlerin sahipleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Birinci etap olan 25 dönümlük alanı kent meydanı yapmak için özel sektöre ait binaları da yıkacağız. Bunu yaparken kimsenin mağdur edilmeyeceğini daha önce esnafımızla yer sahipleriyle yaptığımız toplantılarda söylemiştik. Onların da bu projeye destek verdiklerini, memnuniyet duyduklarını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşallah şehrimiz çok güzel bir meydana kavuşacak. Bu meydanın altı ise bin araçlık kapalı otopark olacak” dedi.

“2019 yılında meydanı hizmete açacağız”

Mülk sahipleriyle görüşmeleri hızlandırdıklarını belirten Vali Zorluoğlu, “Mülk sahipleriyle prensipleri konuştuk. Nakit para isteyecek, yer isteyecekler olacaktır. Bizim her türlü talebe cevap verecek imkanımız var. Çok katlı otoparkı da belediye çarşısına dönüştüreceğiz. Burada esnaflardan yer isteyenlere orayı ya da alışveriş merkezinden yer önereceğiz. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin önemli desteği var. Kamulaştırmaya gerek kalmadan bütün özel mülk sahipleriyle anlaşacağımıza inanıyoruz. Bizim yol haritamız var. Bu yol haritamızla çalışmalarımız başladı. Ekiplerimiz hazır. Paramız var, projemiz var. Bu nedenle projenin yapılmaması için hiçbir neden yok. 2019 sonunda bu alanın bütünüyle tamamlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, daha sonra Kent Meydanı’nın yapılacağı alanda işyerleri bulunan esnafla bir kahvehanede çay içip sohbet etti.