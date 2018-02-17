Van’da kayıt dışı esnafla etkin mücadele çalışmaları

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, kayıt dışı esnafla etkin mücadele ettiklerini söyledi.

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, mesleki odaya, vergiye, esnaf siciline kayıtlı olmadan iş yeri açarak çalışanlarla kayıt dışı ile etkin mücadele ettiklerini söyledi. Mücadelelerini büyükşehir, ilçe belediyeleri ve vergi dairesi ile birlikte devam ettiklerini ifade eden Karael, “Diğer taraftan bir meslek odasına kayıtlı esnaf ve sanatkârlarımızla haksız rekabet yapılmakta. Adeta kaçak çalışanlar esnaf ve sanatkârımızın ekmeğine ortak oluyorlar. Hem de kaçak kayıt dışı çalışanlar haksız kazanç elde ediliyor. İstihdama katkı sunan, vergisini veren, mesleki odaya kayıtlı olan, esnaf sicilini yaptıran, Bağ-Kur primini ödemeye çalışan, zor şartlarda ayakta durmak için direnen ülkemizin temel taşı demokrasinin teminatı olan esnaf ve sanatkârlarımızın Anayasal güvencesi altında olup haksızlık önünde korunmasını beklemek mesleki oda olarak en tabi hakkımız. Her taraf kayıt dışı mükellefle dolu yeşil kartlı olanlar bile iş yeri çalıştırmakta. Oda olarak bütün çabamız kayıt dışı çalışanları kayıt altına almak esnaf ve sanatkâr yapmaktır. O zaman yetkili merciler gerekli denetim ve işlemleri hissedilecek derecede yapmalarını ve kayıt dışı kaçak çalışanlara karşı gerçek esnaf ve sanatkâr olan bizi korumalarını bekliyoruz. Bu konuda Bizlere destek veren her kesime şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.