Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi ile İpekyolu ilçesi Karpuzalan ve Karşıyaka mahallelerinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda toplam 13 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildiği, olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.G., V.A. ve S.T. isimli şahıslar hakkında ise 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.