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Van’da ‘İkinci Üniversite’ fırsatları anlatıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ fırsatlarını anlatmaya devam ediyor.Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmalarına...

Van’da ‘İkinci Üniversite’ fırsatları anlatıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ fırsatlarını anlatmaya devam ediyor.Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmalarına...

08 Mart 2018 Perşembe 17:36
Van’da ‘İkinci Üniversite’ fırsatları anlatıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ fırsatlarını anlatmaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmalarına bu hafta da Van Türk Telekom Fen Lisesinde sürdürdü. Van Türk Telekom Fen Lisesinde stant kuran Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, lise son sınıf öğrencilerine broşür ve el ilanı dağıtarak ikinci üniversite imkanlarını tanıttı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, tanıtım çalışmaları kapsamında lise son sınıf öğrencileri başta olmak üzere okul öğretmenlerine de bilgi verdiklerini söyledi. Anadolu Üniversitesinin öğrencilere sunduğu fırsatlar hakkında bilgi veren Ertürk, “Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro yöneticileri olarak Van Türk Telekom Fen Lisesi son sınıf öğrencilerine ikinci üniversite imkanlarını anlattık. Türkiye’nin her ilinde büroları olan, yükseköğretime büyük katkı sunan Anadolu Üniversitesinin sınavsız sunduğu ikinci üniversitesi konusunda bilgilendirme yapmaya devam ediyoruz” dedi.

İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyenlerden istenen şartlar hakkında da bilgi veren Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sınavsız üniversiteye kayıt yaptırmak için herhangi bir yükseköğretimden mezun veyahut halen öğrenci olma şartları aranmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz; öğrenci belgelerini, yükseköğretimden mezun olanlar ise mezun olduklarını belirten bir belge ile herhangi bir sınava girmeksizin kayıt yaptırabilirler.”

Sınavsız ikinci üniversite imkanıyla Anadolu Üniversitesinin eğitime katkı sunduğunu sözlerine ekleyen Ertürk, ikinci üniversite tanıtımında kendilerine yardımcı olan Van Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü Hamza Kardaş, Müdür Başyardımcısı Cüneyt Engin’e ve öğretmenlere teşekkür etti.
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