Van’da halk eğitim merkezi müdürleri toplantısı

Van’ın Gevaş ilçesinde halk eğitim merkezi müdürlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

İzzeddin Şir Anadolu Lisesinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Gezici başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin ve 13 ilçe halk eğitim merkezi müdürü katıldı. Toplantıda destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında açılan kurslar, kursların işleyişi ile halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan mesleki, sosyal ve kültürel kurslar ile okuma, yazma kurslarının durumu görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Gezici, daha aktif ve nitelikli halk eğitim hizmeti sunmak için bir araya geldiklerini belirterek, daha çok kitleye ulaşmak için daha fazla çalışmak gerektiğini belirtti. Yerel desteklerle merkez ve ilçelerde güzel kurs imkanları oluşturulduğuna değinen Gezici, bu önemli fırsatın iyi değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin’in de bir konuşma yapmasının ardından tüm ilçelerin sayısal verileri ile genel bir değerlendirilmesi yapıldı.