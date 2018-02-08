Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115085
ALTIN
161.259
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.3540
EURO
4.6827

Van’da halk eğitim merkezi müdürleri toplantısı

Van’ın Gevaş ilçesinde halk eğitim merkezi müdürlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.İzzeddin Şir Anadolu Lisesinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Gezici başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü...

Van’da halk eğitim merkezi müdürleri toplantısı

Van’ın Gevaş ilçesinde halk eğitim merkezi müdürlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.İzzeddin Şir Anadolu Lisesinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Gezici başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:34
Van’da halk eğitim merkezi müdürleri toplantısı

Van’ın Gevaş ilçesinde halk eğitim merkezi müdürlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

İzzeddin Şir Anadolu Lisesinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Gezici başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin ve 13 ilçe halk eğitim merkezi müdürü katıldı. Toplantıda destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında açılan kurslar, kursların işleyişi ile halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan mesleki, sosyal ve kültürel kurslar ile okuma, yazma kurslarının durumu görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Gezici, daha aktif ve nitelikli halk eğitim hizmeti sunmak için bir araya geldiklerini belirterek, daha çok kitleye ulaşmak için daha fazla çalışmak gerektiğini belirtti. Yerel desteklerle merkez ve ilçelerde güzel kurs imkanları oluşturulduğuna değinen Gezici, bu önemli fırsatın iyi değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin’in de bir konuşma yapmasının ardından tüm ilçelerin sayısal verileri ile genel bir değerlendirilmesi yapıldı.
Son Güncelleme: 08.02.2018 18:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaldıran’da ‘Okul Güvenliği’ toplantısı
Çaldıran’da ‘Okul Güvenliği’ toplantısı
Kelebek hastası çocuklara büyükşehir belediyesinden yardım eli
Kelebek hastası çocuklara büyükşehir belediyesinden yardım eli
Tuşba’da yazar ve şairler öğrencilerle buluşmaya devam ediyor
Tuşba’da yazar ve şairler öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim