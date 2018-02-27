Van’da “Arabuluculuk ve İş Dünyası” paneli

Van’ın Tuşba Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Tuşba Kent Konseyi tarafından “Arabuluculuk ve İş Dünyası” konulu bir panel düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde kurulan Tuşba Kent Konseyi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezinde ‘ticari uyuşmazlıklarla arabuluculuk, iş hukukunda arabuluculuk, uyuşmazlık örnekleri ve sorunları’ başlıkları altında bir panel gerçekleştirildi. Düzenlenen panelde konuşan Tuşba Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. A. Menaf Turan, bölgenin geniş bir iş sahasının bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık 4 hafta önce Tuşba Kent Konseyinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Tuşba çalışma alanı hem işçilerin, hem de işverenlerin yoğun olduğu bir bölgedir. Organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesinin tamamı Tuşba ilçe sınırlarında yer alıyor. Arabuluculuk kurumu; işçi ve işveren ilişkilerini yeniden düzenlemek, onlar arasındaki sorunu çözmek üzere geliştirilen bir uygulama olarak biliyoruz. Dolaysıyla bu uygulamayı Tuşba halkına uzman kişiler aracılığıyla paylaşmak istedik” dedi.

Ticaret odası, ticaret borsası ve sendikalarda, uzman ekipleriyle benzer çalışmaları yapmaya devam edeceklerini ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonraki toplantılarımızı odalar ve borsalarda seçim süreci tamamlandıktan sonra yapacağız. Onlara ilişkin bu tür başvurularımız var. Ticaret odasında, ticaret borsasında ve sendikalarda ekibimizle birlikte birkaç etkinlik yapmayı sürdüreceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği böyle bir çalışmayı ilk kez başlattı. Kurumlar kendi bünyelerinde arabuluculuk komisyonları kurmaya başladılar. Bir nevi danışmanlık hizmeti yapıyoruz ki kent konseylerin de böyle bir misyonları vardır.”

Yapılan konuşmanın ardından panelistler birer sunum gerçekleştirdi.