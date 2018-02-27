Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118675
ALTIN
161.977
DOLAR
3.7894
STERLİN
5.2752
EURO
4.6634

Van’da “Arabuluculuk ve İş Dünyası” paneli

Van’ın Tuşba Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Tuşba Kent Konseyi tarafından “Arabuluculuk ve İş Dünyası” konulu bir panel düzenlendi.Geçtiğimiz günlerde kurulan Tuşba Kent Konseyi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz...

Van’da “Arabuluculuk ve İş Dünyası” paneli

Van’ın Tuşba Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Tuşba Kent Konseyi tarafından “Arabuluculuk ve İş Dünyası” konulu bir panel düzenlendi.Geçtiğimiz günlerde kurulan Tuşba Kent Konseyi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz...

27 Şubat 2018 Salı 17:10
Van’da “Arabuluculuk ve İş Dünyası” paneli

Van’ın Tuşba Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Tuşba Kent Konseyi tarafından “Arabuluculuk ve İş Dünyası” konulu bir panel düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde kurulan Tuşba Kent Konseyi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezinde ‘ticari uyuşmazlıklarla arabuluculuk, iş hukukunda arabuluculuk, uyuşmazlık örnekleri ve sorunları’ başlıkları altında bir panel gerçekleştirildi. Düzenlenen panelde konuşan Tuşba Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. A. Menaf Turan, bölgenin geniş bir iş sahasının bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık 4 hafta önce Tuşba Kent Konseyinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Tuşba çalışma alanı hem işçilerin, hem de işverenlerin yoğun olduğu bir bölgedir. Organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesinin tamamı Tuşba ilçe sınırlarında yer alıyor. Arabuluculuk kurumu; işçi ve işveren ilişkilerini yeniden düzenlemek, onlar arasındaki sorunu çözmek üzere geliştirilen bir uygulama olarak biliyoruz. Dolaysıyla bu uygulamayı Tuşba halkına uzman kişiler aracılığıyla paylaşmak istedik” dedi.

Ticaret odası, ticaret borsası ve sendikalarda, uzman ekipleriyle benzer çalışmaları yapmaya devam edeceklerini ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonraki toplantılarımızı odalar ve borsalarda seçim süreci tamamlandıktan sonra yapacağız. Onlara ilişkin bu tür başvurularımız var. Ticaret odasında, ticaret borsasında ve sendikalarda ekibimizle birlikte birkaç etkinlik yapmayı sürdüreceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği böyle bir çalışmayı ilk kez başlattı. Kurumlar kendi bünyelerinde arabuluculuk komisyonları kurmaya başladılar. Bir nevi danışmanlık hizmeti yapıyoruz ki kent konseylerin de böyle bir misyonları vardır.”

Yapılan konuşmanın ardından panelistler birer sunum gerçekleştirdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Ada’ oyununa yoğun ilgi
‘Ada’ oyununa yoğun ilgi
87 Yaşındaki Kimsesiz Kadına Kaymakam Yaşar Sahip Çıktı
87 Yaşındaki Kimsesiz Kadına Kaymakam Yaşar Sahip Çıktı
Van’daki kayıt dışı esnafa yönelik bilgilendirme
Van’daki kayıt dışı esnafa yönelik bilgilendirme

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim