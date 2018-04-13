Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

Van’da 36 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Erciş, Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 36 kaçak şahıs yakalandı.Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Kadınlar Plajı mevkiinde yabancı uyruklu şahıslarının...

Van’da 36 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Erciş, Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 36 kaçak şahıs yakalandı.Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Kadınlar Plajı mevkiinde yabancı uyruklu şahıslarının...

13 Nisan 2018 Cuma 16:52
Van’da 36 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Erciş, Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 36 kaçak şahıs yakalandı.

Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Kadınlar Plajı mevkiinde yabancı uyruklu şahıslarının dolaştığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Afganistan uyruklu kaçak şahsı yakaladı. Gevaş ve Tuşba ilçelerinde de devam eden faaliyetler neticesinde 6 İranlı ve 11 Afganistanlı olmak üzere toplam 36 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Kaçak şahısların ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği, olaylarla ilgili olarak da 6 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpekyolu’nda fidan dikim şenliği
İpekyolu’nda fidan dikim şenliği
Özalp Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası kura çekimi
Özalp Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası kura çekimi
Müdür Tekve’den Kaymakam Öztürk’e ziyaret
Müdür Tekve’den Kaymakam Öztürk’e ziyaret

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim