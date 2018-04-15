Van’da 11 kilo 130 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesindeki Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo’nun da katıldığı aramada, aracın stepnesi içinde zulalanmış 20 paket halinde toplam 11 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs, gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.