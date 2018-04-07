Van’da "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri çerçevesinde şehit kabirleri ziyaret edilip, şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü dolayısıyla “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri çerçevesinde ülkemizin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için 173 yıldır gece gündüz var gücüyle çalışan bir teşkilatın mensupları olmanın onurunu yaşamaktayız. 173. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde; ilk olarak Tuşba ilçesi Akköprü Mezarlığında bulunan Aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilmiş, ardından Yukarı Nurşin Camii’de Aziz ehitlerimizin anısına Mevlid-i Şerif okutulmuş. Daha sonra 2 Nisan Polisevi’nde “Şehit aileleri ve emekli personele” yönelik yemek programı düzenlenmiştir” denildi.