Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Van’da "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri çerçevesinde şehit kabirleri ziyaret edilip, şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun...

Van’da "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri çerçevesinde şehit kabirleri ziyaret edilip, şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:41
Van’da "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri çerçevesinde şehit kabirleri ziyaret edilip, şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü dolayısıyla “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri çerçevesinde ülkemizin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için 173 yıldır gece gündüz var gücüyle çalışan bir teşkilatın mensupları olmanın onurunu yaşamaktayız. 173. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde; ilk olarak Tuşba ilçesi Akköprü Mezarlığında bulunan Aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilmiş, ardından Yukarı Nurşin Camii’de Aziz ehitlerimizin anısına Mevlid-i Şerif okutulmuş. Daha sonra 2 Nisan Polisevi’nde “Şehit aileleri ve emekli personele” yönelik yemek programı düzenlenmiştir” denildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuşba kaymakamı Uçar, TEGV’i ziyaret etti
Tuşba kaymakamı Uçar, TEGV’i ziyaret etti
Çaldıran belediyesinden ilçeye yeni bir hizmet daha
Çaldıran belediyesinden ilçeye yeni bir hizmet daha
Başkale’de "10 nisan polis hafta" etkinlikleri
Başkale’de "10 nisan polis hafta" etkinlikleri

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim