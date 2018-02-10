Van Umut Kervanından 600 kişiye ayakkabı yardımı

Van Umut Kervanı, ihtiyaç sahibi 600 kişiye ayakkabı yardımında bulundu.

Türkiye genelinde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Umut Kervanı Vakfı, Van’da ihtiyaç sahibi 600 kişiye ayakkabı yardımında bulundu. Yaptığı yardımlarla ilgili konuşan Van Umut Kervanı Başkanı Sabri Yıldırım, her ay düzenli olarak yaklaşık 320 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirterek, “Bunun yanında dönemsel yardımlar da yapıyoruz. Bu ayda 600 kişiye ayakkabı yardımında bulunacağız. Daha önce tespit ettiğimiz ailelerimizi arayarak derneğimize davet ettik. Şu anda ailelerimiz yavaş yavaş gelip yardımlarımızı alıyorlar. Herhangi bir nedenden dolayı gelemeyen aileleri de arayarak ayak numaralarına göre ayakkabılarını evlerine kadar bırakıyoruz. Amacımız, elimizden geldiğince yardımlarımızı tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktır. Bu kapsamda ben bizlerden yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere ve esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yardımlarda Suriye ve Afgan uyruklu mültecilerinde yararlandığını dile getiren Yıldırım, “Van’da, yardımda bulunduğumuz Suriyeli aileler de var, Afgan aileler de var. Bizler herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Van Umut Kervanı olarak tespit ettiğimiz aileler var. Bunun yanında yeni yeni aileler geldiği için aile sayısı her geçen gün artıyor. Bu konuda hayırsever vatandaşların ve esnafın duyarlı olmalarını, bizlere destek çıkmalarını istiyoruz. Çünkü bu yardımlar, onların sayesinde oluyor. Bizlerden yardımlarını esirgemesinler. Rabbim şimdiden yaptıkları ve yapacakları yardımlardan dolayı kendilerinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Öte yandan yeni ayakkabılarına kavuşan çocuklar ise mutlu olduklarını belirterek, Van Umut Kervanına teşekkür ettiler.