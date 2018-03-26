Van, Türkiye’de en fazla proje hazırlayan 2. il oldu

VAN (İHA) – Van, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge yarışmalarında Türkiye’de en fazla proje çıkaran 2. il oldu.

Geçtiğimiz yıl 204 proje ile başvuru yapan Van, bu yıl bölge illeri arasında 807 proje ile en fazla başvuru yapan il olurken, Türkiye genelinde ise ikinci sırada yer aldı. 8 ilden oluşan Van bölgesi, yarışmaya bin 608 proje ile başvuru yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde açılan sergide; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Batman, Muş, Siirt, Şırnak ve Van’daki öğrencilerin hazırladığı 80 proje sergilendi.

Sergi açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, TÜBİTAK’ın ülkenin ihtiyaç duyduğu projeci nesli yetiştireceğini belirtti. Rektör Battal, “Projelerimizi gezdik. Çocuklarımız yapmış oldukları projeleri anlattılar, bizler de onları dinledik. Çocukların o özgüvenine ve yapmış oldukları projelerin sunum şekline hayran kaldım. Bu projeler ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu projeci nesli yetiştirecek bir çalışmadır. Bu projelerin yapılmasında desteğini esirgemeyen ve öncülük yapan TÜBİTAK’a teşekkür ediyorum. Bu, ülkemizin çok önemli bir açığını kapatan bir uygulamadır” dedi.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, projelerin sergilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Geleceğimize umutla bakmamamıza neden olan bu projeler, hakikaten çok büyük birer şaheserdir. Burada ben minik öğrenciler değil, bilim insanlarını gördüm. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç da, bölgede bin 608 projeden 80’ini sergilediklerini söyledi. Tunç, “Burada teorinin bir anlamda uygulamada yer bulmasını görüyoruz. Projeci bir nesil yetişiyor. Bu noktada TÜBİTAK ciddi bir destek veriyor. Umarım 14 projemizi Ankara’ya göndeririz” şeklinde konuştu.

Bir birinden ilginç projelere imza atan öğrenciler, davetlilere projelerinin detaylarını içeren broşürler dağıtıp, ziyaretçileri bilgilendirdi.

Projelerin sergilendiği açılışa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.