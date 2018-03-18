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Van TSO Başkanı Takva’dan iddialara cevap

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sosyal medyada çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Bizim amacımız bu şehirden bir şeyler kapmak değil, bir şeyler katmaktır” dedi.Elite World Van Hotelde düzenlenen...

Van TSO Başkanı Takva’dan iddialara cevap

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sosyal medyada çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Bizim amacımız bu şehirden bir şeyler kapmak değil, bir şeyler katmaktır” dedi.Elite World Van Hotelde düzenlenen...

18 Mart 2018 Pazar 12:44
Van TSO Başkanı Takva’dan iddialara cevap

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sosyal medyada çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Bizim amacımız bu şehirden bir şeyler kapmak değil, bir şeyler katmaktır” dedi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen ‘Van TSO Bilgilendirme Toplantısı’nda ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Takva, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili kirli bir süreci yürütmek isteyen, çeşitli iddialarla kendilerini yıldırmak isteyen kişilerin olduğunu belirten Takva, ’’Seçim dönemlerinde herkesin değerlendirmeleri olabilir. Herkesi eleştirmek olgusu içinde olmak mümkündür. Onların yönetsel anlayışının kötü olduğu ve aday olunan yerde daha iyi bir yönetsel anlayışı egemen kılacaklarına karşılık bir beyan olabilir. Herhangi bir iddia da bulunabilirler. Kaldı ki böyle bir iddia olmasa bu iddia karşısında da böyle bir sürece girmenin de hiçbir mantığının olmadığını da bilen insanlarız. Fakat bundan ötesi bireysel tutum ve davranışlara, ahlaki olmayan, edepli olmayan kişisel ego tatminine yönelik iddiaları da yine iddia sahiplerine iade ettiğimizi ifade ediyoruz’’ dedi.

Gelecek döneme ilişkin bir beklentilerinin olmadığını ifade eden Takva, “Biz bu bayrağı aldığımız noktada odamızın kurumsal kimliğini Türkiye’de en başarılı odalarından biri olduğu gerçeği ile kendilerine devredeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunu her defasında tekrar ediyorum ama bunu takip edecek kişiler de bizim odamızın genç girişimcileridir. Umuyor ve diliyorum ki edep ölçüleri içerisinde, ahlaki kurallar içerisinde tüccarın vakarına ve edebine yakışır bir seçim süreci yaşarız. Bizler, bu şehirden bir şey kapma arzusunda değiliz. Bizim amacımız, ekonomide değişim harekatı olarak bu meslek örgütünü yönetsel iktidarını isteyişimizin arka planında bu şehre bir şeyler katma arzusu vardır. Bundan öte bundan gayri ne bir hevesimiz ne bir talebimiz olmuştur” ifadelerini kullandı.

2013 Haziran ayında yapılan seçim sonrasında görevi devraldıklarını hatırlatan Takva, “O tarihte de bir milyon 500 bin TL civarında belgeleriyle bir mali durum tablosu vardı. Bugün borcumuz yok ve 95 bin civarında bir nakit paramız var. Ben şunu da gururla ifade edeyim ki; 4,5 yıl içerisinde bu yönetim ve bu meclis, Van TSO üyelerinin odadan aldığı hiçbir hizmet bedeline bir tek kuruş zam yapmamıştır” şeklinde konuştu.

Başkan Takva’nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ramazan Temizer, çeşitli spekülasyonlara neden olan müfettiş raporlarını açıkladı.
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