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Van oturma gecesine büyük ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi, Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında oturma gecesi düzenlendi.Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda...

Van oturma gecesine büyük ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi, Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında oturma gecesi düzenlendi.Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda...

03 Nisan 2018 Salı 13:08
Van oturma gecesine büyük ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi, Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında oturma gecesi düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda oturma gecesi düzenlendi. Geceye Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanı Muzaffer Aktuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Vanlıların yoğun ilgi gösterdiği oturma gecesinde mahalli sanatçıların seslendirdikleri türkülerle davetliler keyif dolu saatler yaşadı. Yer yer halaylarla geceye eşlik eden katılımcılar, seslendirilen uzun hava türküleriyle de hüzünlendi. Gecenin sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Van Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri, Mustafa Yalçın, binlerce yıldır yaşatılan bu geleneğin devam ettirilmesinin önemli olduğunu belirterek, Vanlılara bu güzel geceyi yaşattıkları için teşekkür etti.
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