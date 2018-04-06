Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun çabalarıyla Van Gölü için büyük önem arz eden arıtma tesisi hayata geçiyor. Yapılacak olan arıtma tesisi ile Van Gölü kirlenmekten kurtulacak.

Turkuaz rengi bir birinden güzel koyları ve sahilleriyle adeta bir denizi andıran 3 bin 713 kilometrekarelik yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü için büyük adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun çabalarıyla bir dünya değeri olan Van Gölüne arıtma tesisi kuruluyor. İhalesi tamamlanan arıtma tesisi ile Van Gölü nüfus artışı göz önünde bulundurulacak kirletmekten kurtulacak.

“1 milyon nüfusa yetecek”

Yapılacak olan arıtma tesisi tam kapasite ile çalışarak 1 milyon nüfusa yetecek şekilde tasarlandı. Van’ın 50 yıllık nüfus artışı göz önünde bulundurularak tasarlanan arıtma tesisi ile Van Gölü’nün güzelliği uzun yıllar korunmuş olacak. Tesis ayrıca çevre dostu koku giderme ünitelerini de içinde bulundurduğu için etraftaki yerleşim yerlerinin etkilenmesinin de önüne geçecek.

“Tesisten biyogaz ve enerji elde edilecek”

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte ayrıca arıtma tesisinde, biyogaz ve güneş enerjisi üretimi de gerçekleştirecek. Elde edilen enerji tesis içinde kullanılarak VASKİ’nin elektrik giderlerini büyük ölçüde aza indirecek. Elde edilen gelir ise yine vatandaşa hizmet olarak dönecek.

“7/24 izlenecek”

Arıtma tesisi çıkış suyu Van Gölüne verilmeden önce suda bulunan bakteri ve virüslerde dezenfeksiyon prosesi ile uzaklaştırma işlemi yapılacak. Arıtma tesisinde kurulacak sürekli atık su izleme istasyonu ile de tesis 7/24 anlık ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularına gönderecek.

“İhale tamamlandı”

Yeni arıtma tesisi ile bozulan doğal dengenin yeniden sağlanması ve çevrenin korunmasını hedeflediklerini ifade eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yeni arıtma tesisi ile Van Gölü’nün kirlenmekten kurtulacağını belirterek, “Şu anki mevcut arıtma tesisi yaklaşık 30 yıl önce yapılmış bir tesis. Artık mevcut ihtiyacı karşılayamıyor. Ne yazık ki buraya gelen atık suyun üçte ikisi de göle akıyor. Bu da Van Gölü için ciddi bir sorundu. Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin desteğini alarak yeni arıtma tesisimizin ihalesini yaptık. Projemiz hazır, 90 milyonluk maddi kaynağını da İller Bankasından aldık. Projeye güneş enerjisi tesisini de entegre ettik” dedi.

“Atıklar arıtılmadan göle akıyordu”

Arıtma tesisine alınan suyun ancak yüzde 30’luk kısmı arıtılırken, yüzde 70’lik atığın arıtılmadan Van Gölüne karıştığı söyleyen Vali Zorluoğlu, “Tesis istenilen kriterleri sağlayamadığı için göle büyük zarar vermiş. Özelikle atık suyun aktığı bölgelerde inanılmaz derecede kirlilik ve koku var. Van Gölünün kapalı havza oluşu, hassas su alanı içersinde olması, hızla artan nüfus yoğunluğunu da göz önünde bulundurursak bu işin aciliyetini daha net görebiliriz. İnşallah tesisin tamamlanmasıyla birlikte Van Gölü bu kirlilikten kurtulup hep mas mavi kalacak” dedi.

"Van için tarihi bir adımdır"

Arıtma tesisisin Van’ın en önemli projelerinden biri olduğunu söyleyen vatandaşlar ise, “Bu Van için tarihi bir adımdır. Yıllardır bugünü hasretle bekledik. Bizler için bir rüya gibiydi, gerçeğe dönüştü. Van denizi kirlenmekten kurtulacak. Çünkü Van denizi Vanlılar için çok değerlidir. Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Van halkı bu hizmeti yapanları asla unutmaz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.