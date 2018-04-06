Van büyükşehirden kent trafiğine alternatif çözüm

Van Büyükşehir Belediyesi, sürekli olarak gelişen ve büyüyen kentte ulaşım sorununa alternatif çözümler üretiyor.

Bölgenin en hızlı gelişen kentlerinden bir tanesi olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin büyük önem verip desteklediği Van’da, Van Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki trafiği rahatlatmak amacıyla ‘Alternatif Kuzey Yolu’ projesini geliştirdi. Proje ile Çohaz Petrol civarında bulunan Eski Subay Evleri Sokağından Akköprü Deresi’ne inecek 5 kilometrelik bağlantı yolunun yapılması için çalışmalara başlandı. Bölgenin en prestijli kentlerinden biri olan Van’da nüfusun 1 milyon 100 bini aştığını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, bu durumun kent trafiğinde de ciddi yoğunluk oluşturduğunu ifade etti.

“Alternatif kuzey yolu projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz”

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kentte trafiğe kayıtlı 80 bin civarında araç olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, “Van’da birçok alanda olduğu gibi trafik ve ulaşım noktasında da çeşitli sıkınlar vardı. Bizler göreve gelir gelmez ilk etapta toplu ulaşım noktasında bir hamle yaparak, elektronik ücret toplama sistemine Belvan Kart’a geçtik. Daha sonrasında ise kentteki park sorununa el attık ve parkomat sistemini hayata geçirdik. Şimdi ise alternatif kuzey yolu projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu projedeki temel amacımız; Beşyol Kavşağındaki trafik yükünü hafifletmek ve alternatif bir güzergah oluşturmaktır. Sözünü ettiğimiz alanda neredeyse gün boyu bir trafik yoğunluğu söz konusudur. Burada ayrıca eski devlet hastanesinin yanındaki Sağlık Sokak için etüt çalışmamızı başlattık. Bu sokağı da Defterdarlık Caddesine bağlıyoruz. Böylece yaklaşık 31 milyon TL’lik yatırım bütçesi ile 5 kilometrelik alanda istinat duvarları, 1 adet köprü yaya ve araç yolları yapacağız. Bununla alakalı projemiz ihale aşamasındadır” dedi.

“Bu caddemizi Van’a ve Vanlıya kazandıracağız”

Daha önce projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Vali Zorluoğlu, “Burada esnaf ve vatandaşlarımızdan da tam destek aldık. Özellikle esnafımız projemize büyük ilgi gösterdiler ve çalışmalara başlanması halinde Van Büyükşehir Belediyesine gerekli desteği vereceklerini ifade ettiler. Bizler de daha yaşanabilir bir Van için projeyi hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra en kısa süre içerisinde bu caddemizi hizmete açarak Van’a ve Vanlıya kazandıracağız. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bu projemizi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin özel destekleri ile inşallah en kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz” diye konuştu.