Van büyükşehir otobüs ve minibüsleri denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri ile minibüsleri denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri otobüs ve minibüslerde güzergah uyumu, durak dışı yolcu alımı ve muavin çalıştırılmasının önüne geçmek için denetleme yaptı. Denetlemelerde özellikle yaya ve trafiği tehlikeye sokan durak dışı yolcu indirme bindirmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Konuya ilişkin bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, toplu taşımada belli periyotlarla denetleme yaptıklarını belirterek, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere gelen talep ve şikayetleri doğrultusunda, vatandaşlarımızın rahat ve sorunsuz bir şekilde toplu taşıma hizmetinden faydalanmaları için belirli aralıklarla, farklı konularda denetlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda trafik denetleme ve kontrol ekiplerimizce Maraş Caddesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi gibi yoğun olan güzergahlarda, durak dışı yolcu indirip bindirme, güzergah uyumu ve araçlarımızda muavin çalıştırılmaması gibi konularda demetleme yaptık. Bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Bu noktada herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız 0530 297 52 52 numaralı whatsapp ihbar hattımızdan da bize ulaşabilirler” dedi.