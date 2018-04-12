Van Büyükşehir Belediyesinin inci kefali nöbeti başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında başlayacak olan inci kefali av yasağı için harekete geçerken, balıkçılar da 90 gün boyunca Van Gölü’nde inci kefali avlayamayacaklar.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefali balığının üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı için yetkililer bir araya geldi. Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan görüşmeye Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ve zabıta müdürleri katıldı. Zabıtayı ilgilendiren birçok konunun değerlendirildiği toplantıda, 15 Nisan’da başlayacak olan av yasağı ve inci kefalinin korunması ile ilgili Doç. Dr. Akkuş bir sunum yaptı.

İnci kefali balığı hakkında toplantıya katılanlara bilgiler veren Doç. Dr. Akkuş, balığın korunması gerektiğini ve satışının şehir merkezinde yapılmaması için özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Geçen yıl içinde de Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle çok koordineli çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Arazide jandarma ve polis ile inci kefalinin korunması için çeşitli tedbirler alındı. Şehir içerisinde de geçen yıl zabıta ekiplerimizle çok iyi işler yaptık. Bu yıl da inci kefalinin korunması için sizlere büyük işler düşüyor. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda birçok medeniyet yaşadı, bu uygarlıklar inci kefalini yok etmedi. Biz de bu mirasa sahip çıkmalıyız. Korunması için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü bugün bu balıktan yaklaşık 14 bin kişi ekmek parası kazanıyor. Bu gelir Van halkınındır, bu balık da Van için, Van Gölü için çok değerlidir” dedi.

İnci kefalinin bir insanlık mirası olduğunu söyleyen Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ise, “Bu mirasın korunması için ekiplerimizi hazırladık. Şehir merkezindeki balıkçılar ve fırınlar uyarıldı. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında balığın korunması için her türlü çabayı titizlikle göstereceğiz. Bu balık Van için önemli bir değerdir. Bunun farkındayız. Çalışmalarımızı da bu bilinçle yapacağız. Aksi olduğu takdirde ise cezai işlem haklarımızı her şekilde kullanacağız” diye konuştu.