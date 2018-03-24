Van Büyükşehir Belediyesinden eğitime büyük destek

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinde eğitim gören bin 410 öğrenciye kaynak kitap dağıtıldı.

Daha önce Semaver Kavşağı’nda bulunan sürekli eğitim merkezinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafından birinci bölümü dağıtılan kaynak kitapların ikinci kısmı ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın tarafından Hacı Bekir Mahallesi’nde bulunan sürekli eğitim merkezinde dağıtıldı. Değişik branşlarda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Genel Sekreter Yalçın, öğrencilerden daha çok çalışma sözü aldı.

Sürekli eğitim merkezlerinde ilkokul, lise, Yüksek Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlık derslerinin verildiğini belirten Genel Sekreter Yalçın, kent genelindeki sürekli eğitim merkezlerinde yaklaşık olarak bin 410 öğrenciye kaynak kitap ulaştırdıklarını söyledi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve çeşitli nasihatlerde bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Hedeflerinizi yüksek tutun ve bu hedefe göre çalışın. Artık çalışanlarla çalışmayanlar arasında bir yarış yok. Çalışanlarla daha çok çalışanlar arasında bir yarış var. Siz öyle bir yarış içerisindesiniz. Onun için çok çalışın ve güzel yerlere gelin. Bölgemizde çok zor şartlarda okuyarak çok güzel noktalara gelen örnekler vardır. Buradaki bazı sorunları da gördük, inşallah onları da çözeceğiz. Yeter ki sizler çalışın."

Konuşmanın ardından 28 kitabın yer aldığı kaynak kitap setleri öğrencilere teslim edildi.

Daha sonra kültür merkezi bünyesinde halk oyunları eğitimi alan kız öğrencileri de ziyaret eden Yalçın, çocukların halay gösterisini izledi.