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Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray yolunda çalışma başlattı.Son yılların en kurak kışını yaşadığımız bu yıl, dün akşam Van merkezde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde ise yerini...

Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray yolunda çalışma başlattı.Son yılların en kurak kışını yaşadığımız bu yıl, dün akşam Van merkezde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde ise yerini...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:57
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray yolunda çalışma başlattı.

Son yılların en kurak kışını yaşadığımız bu yıl, dün akşam Van merkezde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yapısına bıraktı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray yolunda araçların mahsur kalmamaları için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde bölgede çalışma başlattı. Zaman zaman fırtına ve tipinin etkili olduğu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde çalışmalar güçlükle yürütülürken, trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
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