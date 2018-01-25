Van Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmaları

Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van’ın yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Kar yağışı, fırtına ve düşen çığlardan dolayı Van-Bahçesaray karayolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden oluyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlü 111 Şube Şefliği’ne bağlı Görentaş Şantiye ekipleri, vatandaşların yolda mahsur kalmamaları için bölgede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 4 iş makinesi ile bölgece çalışma yapan ekipler, fırtına ve tipiden dolayı zor anlar yaşıyor.