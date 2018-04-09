Üsküdar’dan Van’a kardeş okul ziyareti

Van Filistin Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İstanbul Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi ziyaret ettiler.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi tarafından yürütülen "Kardeş Okul" projesi kapsamında Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu Lisesi, kardeş okulu Van Edremit Filistin Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine misafir oldu. İstanbul’dan gelen beş öğretmen ve 18 öğrenci, iki gün boyunca Van’da çeşitli ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirdiler. Bu ziyaret ve etkinliklerle iki okulun öğrencileri birbirleriyle kaynaştı. Ülkenin kültürel zenginliğinin, önyargılar ve korkulara değil; tanışmaya, muhabbete ve gelişmeye vesile olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldular.

Proje ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi ziyaret eden kardeş okul idareci ve öğrencileri, yapılan çalışma hakkında bilgiler aktardı.

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’ye projenin anısına plaket verilirken, İl Müdürü Hasan Tevke ise misafir okulun öğretmen ve öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim etti.