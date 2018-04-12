Urartu Göz’den engelli çocuklara ücretsiz göz muayenesi

Van’da Urartu Göz tarafından Özel Van Rehabilitasyon Merkezindeki öğrencilere ücretsiz göz muayenesi yapıldı.

Yaklaşık 14 yıldır Van ve bölgede hizmet veren Urartu Göz, sosyal sorumluluk çerçevesinde Özel Van Rehabilitasyon Merkezindeki engelli çocuklara ücretsiz göz muayenesi yaptı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, merkezdeki çocukların özel bir çocuk grubu olduğunu belirterek, “Bu çocukların eksikleri yok bir fazla kromozomu var. Mutlu bir çocuk grubu olup, özel ilgi ve alakaya ihtiyacı olan çocuklardır. Doğuştan bunlarda göz kaymaları, gözyaşı kanal tıkanıklığı ve göz tembellikleri başta olmak üzere bazı göz rahatsızlıkları olabiliyor. Biz zaten bütün çocukların hiçbir sorun olmasa bile yılda bir kez kontrol edilmelerini tavsiye ediyoruz. Bu kapsamda Urartu Göz olarak sosyal sorumluluk çerçevesinden herhangi bir maddi beklentiye girmeden bu konuda elimizden geldiğince destek olmaya çalışmaktayız. Bugün de özel rehabilitasyon merkezindeki çocukların göz muayenelerini yaptık” dedi.

Özel Van Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Evin Şen ve Rehber Öğretmeni Evrim Alkan ise, bu anlamlı desteklerinden dolayı Urartu Göz yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ettiler.