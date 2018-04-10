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Urartu Göz uzmanlarından ‘şaşılık ve göz tembelliği’ uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, takip ve tedavideki ihmalin; şaşılık tedavisinin başarısız olması ile sonuçlandığını belirterek, ailelere uyarılarda bulundular.Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, şaşılığın;...

Urartu Göz uzmanlarından ‘şaşılık ve göz tembelliği’ uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, takip ve tedavideki ihmalin; şaşılık tedavisinin başarısız olması ile sonuçlandığını belirterek, ailelere uyarılarda bulundular.Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, şaşılığın;...

10 Nisan 2018 Salı 16:59
Urartu Göz uzmanlarından ‘şaşılık ve göz tembelliği’ uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, takip ve tedavideki ihmalin; şaşılık tedavisinin başarısız olması ile sonuçlandığını belirterek, ailelere uyarılarda bulundular.

Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, şaşılığın; gözlerden bir tanesinin hedefe bakarken ötekinin aynı hedefe bakamama durumu olduğunu belirtti. Gözlerin sağa, sola, yukarı, aşağı ve köşelere dönmesini sağlayan 12 adet göz dışı kasın olduğunu ifade eden Timuçin, “Birkaçında ortaya çıkan sorun, şaşılık dediğimiz tablo ile sonuçlanır. Şaşılık olgularında hekim, göz hareketleri ve kas fonksiyonları açısından onlarca ihtimali bir arada değerlendirir ve sorunun kaynağını bulduktan sonra uygun tedaviyi belirler” dedi.

Şaşılık rahatsızlığı ile ilgili en sık karşılaşılan durumun tedavinin ihmal edilmesi veya yetersiz yapılması olduğuna dikkat çeken Timuçin, “Bu olumsuzluğu önlemek için tedavi planlamalarında başlangıçta ailelere tedavinin uzun süreçli bir ekip çalışması olduğunu anlatmak gerekir. Çocuğa evde görme eksersizleri yaptırmak, çocuğu gözlüğe alıştırmak gibi ailenin de tedavinin zorunlu bir parçası olması söz konusudur. Takip ve tedavideki ihmal ise şaşılık tedavisinin başarısız olması ile sonuçlanır. Tedaviye ailenin aktif katılması ve düzenli takip ve tedavilerin uygulanması halinde ise en sıkıntılı olgularda bile hastalığın kontrolü sağlanır” ifadelerini kullandı.

Ailelerin, şaşılığı bulunan çocukları için endişelenmemesi gerektiğini dile getiren Timuçin, “Ancak bu endişe sadece tembellik riski açısından anlayışla kabul edilir. Tembellik ise, ihmal edilmediği ve tedavi için geç kalınmadığı müddetçe düzeltilebilecek bir durumdur. Kalın gözlük kullanmak veya estetik olarak kötü görünüm gibi sorunlar, endişeye değecek sorunlar olmayıp günümüz tıbbi imkanlarıyla tedavileri mümkündür” şeklinde konuştu.
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