Tuşba’da yazar ve şairler öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

Van’ın Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Yerel Yazar ve Şairler Tuşbalı Gençlerle Buluşuyor” programı 2017-2018 eğitim öğretim yılının 2. döneminde de devam ediyor.

Vali Haydar Bey Anadolu Lisesinin toplantı salonunda düzenlenen programa Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Van Yerel Yazar ve Şairler Birliği Derneği Başkanı Yaşar Adıyaman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M. Nuri Bekiroğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Bizim öncelikli amacımız, çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasıdır ve iyi alışkanlıklar edinmelerini istiyoruz. Bu bütün projeler valimizin ve kaymakamlığımızın himayesinde gerçekleşiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de bu projelere çok katkıları var. Tuşba Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklardan alıkonulması ve okuma alışkanlığı edinerek akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarılar edinmeleri hususunda her zaman destekleri olmuştur. Bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum, tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum” dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, “Biz bugün Vali Haydar Bey Lisesinde hem 2017-2018 eğitim öğretim yılının 2. dönem açılışı hem de yerel yazarlar ve şairlerimiz öğrencilerimizle buluşuyor programının ilkini gerçekleştiriyoruz. Gençler, hayat çok hızlı geçiyor. Cenab-ı Allah insanı yarattıktan sonra yeryüzünde, insan için her şeyi en mükemmel bir şekilde yarattı ve istifadesine sundu. Vakit geçtikçe Habil’in yolunda ve Kabil’in yolunda giden iki insan grubu oluştuğunu görüyoruz. Biri sizler gibi, melekler gibi insanı seven en güzel örnek bir grup. Bu grup; vatanını, devletini, bayrağını ve milletini her şeyin üstünde tutan, sizler gibi birbirinden güzel, birbirinden mükemmel, karakterli, kişilikli insanlardan oluşuyor. Bir diğer grup ise; ortalığı karıştıran, memleketi bozguna uğratan, memleket üzerinden, canlılar üzerinden, insanlar üzerinden ve kâinat üzerinden kötü emelleri olan Kabil’in yol arkadaşlarıdır. Şimdi biz burada bozgunculuk çıkaran, halkın öz değerlerinden uzak, vatan, devlet, millet ve bayrak düşmanlarının sayısını azaltıp, sizler gibi kişilerin, iyi niyetli insanların sayısını artırmak için gayret gösteriyoruz. Yani vatanına, devletine, milletine, bayrağına sahip çıkan; şairine ve yazarına, öz değerlerine sahip çıkan gençlik yetiştirmeyi hedeflenmekteyiz. Gelecek sizlerin olacak, gelecek sizler gibi güzel ve iyi niyetli kıymetli gençlerin olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bizlerin sizlere olan güvenci ve inancı tamdır. Bugün sabah erkenden buralara gelmemizin tek sebebi budur. Bizim Tuşba’da öyle bir çalışma yapmamız lazım ki, geleceğimiz olan bu gençler hayatlarında en güzel, en mükemmel yerlere gelmeleridir. Onun için belediye olarak 2014 yılından itibaren sizlerle birlikte hareket eden, tüm taleplerinizi yerinde alan, sizlerle istişare eden, sizlere değer veren, sizlerin hizmetinde olan ilk ve tek belediye Tuşba Belediyesidir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından konuk yerel yazar Erdal Şahin, öz geçmişi ve yazarlığa nasıl başladığını veciz bir şekilde gençlere anlattı. Yapılan söyleşinin ardından soru cevap kısmından sonra yazar Erdal Şahin’e hediyelerin verilmesiyle program son buldu.