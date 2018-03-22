Tuşba’da şehitleri anma programı

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Küresünniler Derneği tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü programına katıldı.

Düzenlenen programda şehitler için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu. Burada konuşan Kaymakam Meral Uçar, “Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğünü korumak uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, yurdumuzun dört bir köşesinde görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan kahraman şehit askerlerimizi, ülkemizin esenliği, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için canlarını feda eden yüreği pek şehit polislerimizi saygı ile anıyorum” dedi.

Program, okunan Fetih Suresiyle sona erdi.