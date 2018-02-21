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Tuşba kaymakamlığı bayan kursiyerleri sinemaya götürdü

Van merkez Tuşba Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezi’nde (ÂDEM) kurs gören bayan kursiyerleri ücretsiz olarak sinemaya götürdü.Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığına bağlı Tuşba Aile Destek Merkezi’nde (ÂDEM)...

Tuşba kaymakamlığı bayan kursiyerleri sinemaya götürdü

Van merkez Tuşba Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezi’nde (ÂDEM) kurs gören bayan kursiyerleri ücretsiz olarak sinemaya götürdü.Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığına bağlı Tuşba Aile Destek Merkezi’nde (ÂDEM)...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:54
Tuşba kaymakamlığı bayan kursiyerleri sinemaya götürdü

Van merkez Tuşba Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezi’nde (ÂDEM) kurs gören bayan kursiyerleri ücretsiz olarak sinemaya götürdü.

Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığına bağlı Tuşba Aile Destek Merkezi’nde (ÂDEM) kurs gören bayan kursiyerleri ücretsiz olarak sinemaya götürdü. Tuşba Kaymakamlığına ait servis araçları ile Tuşba Aile Destek Merkezi’nden sinemaya getirilen bayanlara, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi ve Alihan Türk Demir’in yer aldığı “Hadi be Oğlum” filmi izlettirildi. Filmi ilgiyle izleyen kursiyer bayanlar, bu imkânı kendilerine sunan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar’a teşekkür ettiklerini belirttiler. Sinema gösterimi sırasında bayanlara patlamış mısır ve içecek ikram edildi.
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