Tuşba kaymakamı Uçar, TEGV’i ziyaret etti

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” etkinlikleri kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Tuşba Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan programda “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla otizmli öğrenciler, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrenciler ile bir araya gelen Kaymakam Uçar, renkli el baskısı etkinliği yaparak hemsball oyunu oynayan otizmli öğrenciler, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz, İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, çok sayıda öğrenci, veli ve vatandaş katıldı.

Yapılan etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, “Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir bozukluktur. Türkiye’de bir milyonun üzerinde otizmli birey olduğu belirtilmektedir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Toplumun buna duyarlı olması, bu insanlara gereken özenin gösterilmesi gerekiyor. Tuşba ilçemizdeki öğrenci ve otizm hastaları bir araya getirerek güzel bir gün geçirdiler. Bu tür farkındalık oluşturacak sosyal faaliyetlerin arttırılması geriyor” diye konuştu.