Tuşba Belediyesi’nin, ’15 Temmuz Şehitler Parkı’ cıvıl cıvıl

Van merkez Tuşba Belediyesi’nin bu yıl tamamladığı İskele Sahil Rekreasyon 1. Etap Projesi, ‘15 Temmuz Şehitler Parkı’, baharın gelmesiyle vatandaşların yoğun ilgisine mashar oldu.

Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı’nın destekleriyle İskele Mahallesi’nde yaptırdığı, yaklaşık 9 milyon bütçe ile tamamlanan parkta, engelli oyun grubu, kafeterya, amfi tiyatro, müzikli ve ışıklı süs havuzu, çok amaçlı salonu, çocuk oyun grupları, açık tenis sahası, basketbol, voleybol sahası, satış büfeleri, bay ve bayan mescitler, koşu ve bisiklet parkurları, piknik ve dinlenme alanlarıyla ailelerin uğrak yeri haline geldi. İskele Mahallesi’nde yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı, Van’da hem sosyal hayatın canlanmasına hem de ticaretin hareketlenmesine katkı sağlayacak. Çocukların, engellilerin, gençlerin ve tüm sosyal grupların daha mutlu olacakları bir ilçede yaşam sürmelerine ve doğru bir hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Tuşba Belediyesi’nin, il ve ilçe halkının yarınları için ürettiği projeleri hız kesmeden devam ediyor. Havaların ısınmasıyla adete Vanlıların buluşma noktası olan 15 Temmuz Şehitler Parkı, huzur veren, dinleyenleri manevi bir yolculuğa çıkaran su, ışık ve müzik gösterisiyle keyifli dakikalar yaşıyor.

“Vanlılar bu yaz farklı bir Van Gölü sahili görecek”

İlçenin gelişimine katkı sunmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Yaptığımız hizmetlerle beraber vatandaşlarımızın Van Denizi ile buluşmalarını sağladık. Bu güne kadar Van Gölü’ne sırtını çeviren Van halkı bundan sonra artık yaptığımız ’15 Temmuz Şehitler Parkı’, ‘Sahil Bandı 2. Etap’ , ‘Sahil Yolu’ ve ‘Mavi Bayraklı Plaj’ ile bir nebze de olsa yüzünü Van Gölü’ne çevirmiş oldu. Buradaki yaya, bisiklet yollarıyla da halkımız Van’ın güzellikleri görme imkanı bulacaktır. Vatandaşlarımız 2018 yılının yaz aylarında çok farklı bir Van Gölü sahili görecek. Bunun için Sahil Rekreasyon 2. Etap projemiz de bu yıl uygulanıyor. İlerleyen süreçte inşallah hedefimiz Van Gölü sahillerinde tüm su sporları için sörf, kano, yüzme ve tüm spor alanlarına ait ulusal müsabakalar yapılacaktır” dedi.

Engelli parkından tutun, kafeteryasına kadar, amfi tiyatrosu, çok amaçlı salonuna kadar tamamlanan ve havaların ısınmasıyla cıvıl cıvıl olan ‘15 Temmuz Şehitler Parkı’ özellikle hafta sonları Vanlıların en çok uğradığı yerlerin başında geliyor. Bugüne kadar mahallelerimizde, ailelerin nefes alabileceği yeşil alanların nerdeyse yok olduğunu kaydeden Başkan Özgökçe, 2014 yılında Van’ın Büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuşba Belediyesi’ne park adı altında sadece 8 bin 500 metrekare yeşil alan devredildiğini belirtti. Başkan Özgökçe, 4 yılda yapılan çalışmalarla o yeşil alanlar park alanına dönüştürülürken, park alanlarımızı da 200 bin metrekareye çıkardık. Daha önce mezbelelik, çöplüğü andıran alan şimdi görenleri adeta mest etmektedir. Çok kısa bir sürede eski hali ile mevcut halini kıyaslayanlar Van denizi kıyısında ilk kez bu şekilde bir düzenleme gördüklerini ifade ederken, turistlerin özellikle İranlı misafirlerin de önemli uğrak yerlerinden biri oldu. Van’da ilk kez halk bir parka giderken otopark sorunu yaşamamaktadır. Çünkü ilk kez Van’da açık ve nizami bir otoparka Tuşba Belediyesi ile kavuşmuştur. Çok amaçlı salon da düğün sezonunda Vanlıların salon ve kır düğünü yapabilecekleri ilk ve tek mükemmel bir mekan olarak gelin ve damatların en mutlu günlerinden misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacakları bir mekan olmuştur” ifadelerine yer verdi.

İhalesi yapılan ve değerlendirmenin akabinde önümüzdeki günlerde yer teslimi ile inşasına başlanacak olan İskele Sahil Rekreasyon 2.Etap Projesi’nin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını da vurgulayan Başkan Özgökçe, “İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Projemizin içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu, satış büfesi, çocuk fitness, engelsiz fitness, çocuk eğlence alanları, gemili oyun grubu, teleferikli oyun grubu, dönenceler trombolin, zıpzıp, survivor macera oyun grupları, gençler için engelsiz spor aletleri ve oyun grupları, piknik alanları, modern kent mobilyaları, modern aydınlatma sistemi, seyir terasları, havuz, plaj futbolu ve plaj voleybolu, toplanma ve sergi meydanları, flamingo meydanı, İnci kefali meydanı, Van Kedisi Meydanı, kitap okuma alanın yanı sıra iklime uyumlu bitki çeşitleri olacaktır” şeklinde konuştu.