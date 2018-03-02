Tuşba Belediyesinden ‘Okur-Yazar Birey, Gelişmiş Toplum’ projesi

Van’ın Tuşba Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ kapsamında tüm mahallelerde ‘Okur-Yazar Birey, Gelişmiş Toplum’ projesini hayata geçirdi.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ çerçevesinde ‘Okur-Yazar Birey, Gelişmiş Toplum’ projesi ile eğitime yüzde 100 destek veriyor. Tuşba’nın tüm mahallelerinde okuma yazma kurslarıyla projeyi destekleyen Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile ortaklaşa açmış olduğu okuma yazma kurslarına katılan yaklaşık bin kişiye okuma yazma sertifikası verdi. Sosyal belediyecilik gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerin sürekli eğitim öğretim düsturuyla çalıştığını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ilçenin kırsal kesimlerinin fazla olması münasebetiyle özellikle orta yaş ve üzeri yaş gruplarında okuma yazma bilmeyen insan sayısının fazla olduğunu söyledi. Bunun üzerine tüm eğitim merkezlerinde okuma yazma kurslarını açtıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Uzman eğitmenlerimizle bugüne kadar binden fazla vatandaşımıza okur-yazar belgesi vererek hayatlarını kolaylaştırdık. Bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bildiğiniz gibi belli yaşın üstündeki annelerimiz, bacılarımız okuma yazma bilmedikleri için birçok alanda sıkıntı yaşıyorlardı. Allah’ın izniyle aldıkları bu eğitimlerle toplumda kendilerini ifade edebilen ve okuması yazması olan bireyler oluyorlar. Bu asırda Tuşba’da hiçbir kişi resmi evraklara artık eskiden olduğu gibi parmak basmıyor ve herkes kendi imzasını atmanın mutluluğunu yaşıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi okuma yazma seferberliğine de öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye vefalı ve kadirşinas halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Reisimizin açtığı bu yolda çalışmalarını yürüten tüm müdürlüklerimize ve çalışanlarımıza bin yeni okuryazarımız adına teşekkür ederiz” dedi.