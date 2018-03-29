Tuşba Belediyesi’nden ‘ödüllü deneme sınavı’

Van merkez Tuşba Belediyesi, ilçe genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü deneme sınavı yaptı.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğrencilere yönelik düzenlediği deneme sınavları devam ediyor. Geçen yıl düzenlediği deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınavlardaki genel durumlarına büyük katkılar sunan Tuşba Belediyesi, bu yıl da ilçe genelindeki 8. Sınıf ve 12. sınıflarında okuyan 4 bin 866 öğrenciyi kapsayan bir deneme sınavı yaptı. Yeni müfredata uygun olarak hazırlanan deneme sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere Tuşba Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verilecek.

Yapılan deneme sınavı ile ilgili açıklamalarda bulanan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdür Muhlis Ceylani, Tuşba Belediyesi ile ortaklaşa eğitim adına çok güzel projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Tuşba Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak faaliyet, proje ve etkinlikler kapsamında ilçedeki tüm okullarda deneme sınavı gerçekleştirdiklerini dile getiren Ceylani, “Bu kapsamda bizlere desteklerini esirgemeyen Tuşba Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Tuşba Belediye Başkanımızın desteği ile akademik başarıyı arttırılması ile ilgili ilçemizde de gerekli bütün çalışmalar beraberce yapmaktayız. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında okullarımızda gerek projeler, gerekse sosyal ve kültürel faaliyetler açısında başarı oranı artmıştır” ifadelerini kullandı.

“Eğitimin her alanında eğitimci ve öğrencilerimizin yanındayız”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, hazırlanan deneme sınavından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Göreve geldikleri günden bu yana ‘Eğitime Tam Destek Projesi’ kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla eğitimin her alanında eğitimci ve öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Her yıl düzenli olarak sınav takvimleri oluşturarak deneme sınavları gerçekleştiriliyoruz. Sınav sistemlerine yapılan revizyonlar sonucu öğrencilerimizin yeni sınav sistemini daha iyi idrak etmeleri ve sınavlarda ilçemizin başarı ortalamasını artırmak için deneme sınavları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tuşba Belediyesi olarak eğitime çok önem veriyoruz”

Yerel yönetimler olarak eğitime çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Özgökçe, eğitim konusunda hayata geçirdikleri projelere yenisini ekleyerek daha da ileriye götürmek istediklerini anlatan Başkan Özgökçe, “Bu kapsamda bugün ilçemizde sınava giren 4 bin 866 öğrencimize başarılar diliyorum. Tuşba Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerimizin eğitim standartlarını yükseltmek ve başarı oranını artırmak amacı ile sadece deneme sınavları değil bir çok projemiz ile eğitime destek vermekteyiz, ‘Tuşba da Gençlik Rüzgarı’ adı altında ‘Tuşba’da Fikirler Konuşuyor Münazara Yarışması’, öğrencilerimize iyi örnek olacak ve hayallerine kavuşmalarına yardımcı olacak olan ‘Yerel Yazar ve Şairlerimiz Tuşbalı Gençlerle Buluşuyor’ projemizin yanı sıra eğitim tecrübelerimizi geleceğimiz olan gençlere aktarmak amacıyla düzenlenen ‘Büyük Türkiye Yolunda Gençlerle İstişare Projemiz’ ile her hafta değişik okullarımızda öğrencilerimiz ile bir araya geliyoruz. Tuşba Belediyesi olarak eğitim merkezlerimizde de sürekli eğitim programlarımız kapsamında ilçemizin eğitim ve refah seviyesini artırmak amacı ile çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Ben tekrar tüm öğrencilerimize başarılar diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.