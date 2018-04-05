Tuşba Belediyesinden biyolojik mücadeleyle ilgili bilgilendirme

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, kentte ilk kez gerçekleştirilen vektörlere karşı çevre dostu biyolojik mücadele ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce 2014 ve 2015 yıllarında sivrisinek ve karasineklere karşı yürütülen biyolojik mücadeleyle ilgili elde edilen başarıları, Van Büyükşehir Belediyesi ile kentte bulunan diğer yerel belediye yetkilileriyle paylaştı. Tuşba Belediyesi Toplantı Salonu’nda katılımcılara sinevizyon eşliğinde bilgilendirmede bulunan Başkan Özgökçe, vektörlere karşı bilimsel temelli mücadelenin yapılması gerektiğini belirtti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin katkılarıyla vektörlere karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini anımsatan Özgökçe, “Biz bir işi ne kadar yaparsak yapalım mutlaka en iyisine ulaşmak zorundayız. En çok değişkenlik gösteren mücadele yöntemlerini doğru şekilde belirlememiz gerekiyor. Bu konuda özellikle üniversitemizin çok ciddi katkıları var. Bugüne kadar yapılan biyolojik mücadeleler bilimsel temelli yapılmamış ve halen de yapılmıyor. Onun için biz bu mücadelelerin bilimsel temelli yapılması anlamında 2 yıl içerisinde neler yaptık ve bundan sonra belediyelerimiz neler yapmalı şeklinde bilgi paylaşımında bulunacağız” dedi.

“Mücadelede bilimsel teknikler kullanılmalıdır”

Dünyada mevcut 3 bin 500 sivrisinek türü bulunduğunu ifade eden Özgökçe, “Tuşba Belediyesi olarak geldiğimiz günden beri tek hedefimiz; sağlıklı çevre ile birlikte biyoloji çeşitliliğinin korunması ve insan sağlığının korunmasıdır. Maalesef biyolojik mücadelede dünyada hiçbir belediye bilimsel temelli yapmadığından dolayı kiminle mücadele ettiğini bilmiyor. Sivrisineklerin dünyada mevcut 3 bin 500 türü bulunmaktadır. Bu sayı çok az değildir. Bunlardan hepinizin çok iyi bildiği Anofel, Kuleks sivrisinek türlerinin neden olduğu ve son dönemde adını sıkça duyduğumuz Zika virüsü başta olmak üzere, birçok vektörel hastalığı taşıyanların da Türkiye de olmasa dahi özellikle Güneydoğu Asya, Afrika, orta ve Güney Amerika’da oldukça yaygındır. Bu yaygın olan ve çok da tehlikeli hastalıkları taşıyan bu türlerle mücadelede bilimsel teknikler kullanılmalıdır” diye konuştu.

“Yüzde 100 başarılı olduk”

Bilimsel temelli yürüttükleri biyolojik mücadele ile halkın memnuniyetine göre yüzde 100 başarı elde ettiklerini dile getiren Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tuşba Belediyesi olarak 2015-2016 yıllarında geçekleştirdiğimiz mücadelede halkımızın memnuniyeti göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 100 başarılı olduk. Bizim bu uygulamalarımızın bilimsel temelli yapılması lazım. Belediyeler olarak biz bu çalışmaları yapmak zorundayız. Çünkü bu sivrisinekler ısırdığı andan itibaren hastalıkları aşırı bir şekilde yayar. Bizler de tedbir anlamında parazit taşıyıcıları belli bir seviyede tutuyoruz. Tuşba Belediyesi, üniversitenin destekleriyle uygulamayı bilimsel temelli yaptığından dolayı iyi bir başarı elde etti.”