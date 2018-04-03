Şerif Onat SHM’den Gürpınar’da muhtarlara seminer

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Gürpınar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik Aile ve Sosyal Destek Programı hakkında seminer düzenlendi.

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gürpınar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdürlüğünün sunduğu hizmetler ile Aile ve Sosyal Destek Programı hakkında seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerde Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Müdürü Cemal Tarhan, sosyolog Mehmet Fatih BAYNAL, sosyolog Mustafa Polat İl Müdürlüğümüz tarafından sunulan engelli evde bakım, sosyal ekonomik destek, koruyucu aile ve evlat edinme, şehit yakını ve gazi, kadın iş ve işlemleri ve ASDEPhakkında muhtarlara bilgi verdi. Muhtarlardan mahalle sakinlerine gerekli bilgilendirmenin yapılması istendi. Düzenlenen seminerde hangi tarihte, hangi mahallede alan taraması yapılacağına karar verildi. ASDEP kapsamında sahada karşılaşılan sorunlar hakkında