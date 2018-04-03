Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114578
ALTIN
171.141
DOLAR
3.9773
STERLİN
5.5910
EURO
4.8959

Şerif Onat SHM’den Gürpınar’da muhtarlara seminer

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Gürpınar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik Aile ve Sosyal Destek Programı hakkında seminer düzenlendi.Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu...

Şerif Onat SHM’den Gürpınar’da muhtarlara seminer

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Gürpınar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik Aile ve Sosyal Destek Programı hakkında seminer düzenlendi.Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu...

03 Nisan 2018 Salı 13:14
Şerif Onat SHM’den Gürpınar’da muhtarlara seminer

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Gürpınar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik Aile ve Sosyal Destek Programı hakkında seminer düzenlendi.

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gürpınar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdürlüğünün sunduğu hizmetler ile Aile ve Sosyal Destek Programı hakkında seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerde Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Müdürü Cemal Tarhan, sosyolog Mehmet Fatih BAYNAL, sosyolog Mustafa Polat İl Müdürlüğümüz tarafından sunulan engelli evde bakım, sosyal ekonomik destek, koruyucu aile ve evlat edinme, şehit yakını ve gazi, kadın iş ve işlemleri ve ASDEPhakkında muhtarlara bilgi verdi. Muhtarlardan mahalle sakinlerine gerekli bilgilendirmenin yapılması istendi. Düzenlenen seminerde hangi tarihte, hangi mahallede alan taraması yapılacağına karar verildi. ASDEP kapsamında sahada karşılaşılan sorunlar hakkında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van oturma gecesine büyük ilgi
Van oturma gecesine büyük ilgi
Kaymakam Uçar, Bilgin ailesini sevindirdi
Kaymakam Uçar, Bilgin ailesini sevindirdi
Başkale Belediyesi zabıta ekiplerinin bayan kuaför denetimleri
Başkale Belediyesi zabıta ekiplerinin bayan kuaför denetimleri

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim