‘Şehrim 2023 Otobüsleri’ kadim şehirlere doğru yola çıkıyor

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, ‘Şehrim 2023’ projesi ile yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak, tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen çalışmalara başlıyor.

Proje ile o şehri en iyi bilen, o şehirde yaşayanlarla şehrin meydanlarında bir araya gelecek ve ilk etapta Bursa ve Van şehirlerine gidecek olan “Şehrim 2023” otobüsleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’dan yarın yolcu edilecek. Otobüslerin yola çıkmasıyla eş zamanlı olarak web tabanı ve mobil uygulama aracılığıyla şehre yönelik görüş ve önerilerin alındığı anket çalışması da ulusal ve uluslararası erişime açılmış olacak. Gurbette yaşayan ve şehri için fikir üreten, hayal kuran kişilerin görüşlerini aktarabilecekleri proje hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “AK Parti olarak; Türkiye’nin her meselesinde olduğu gibi, şehircilik alanında da güçlü bir iddianın sahibiyiz. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz doğrultusunda, kadim değerlerimizi, medeniyetimize has, bizi biz yapan birikimlerimizi korumak ve geliştirmek amacıyla ürettiğimiz politikalara bir yenisini daha ekliyoruz. Ortak geleceğimiz olan şehirlerimizin mevcut durum analizlerinin yapılması, şehrin sorunları ve olanakları ile güçlü ve zayıf yönlerinin şehrin dinamikleri ile tartışılması, şehirlerimizin belirlenen potansiyelleri ve öne çıkan değerleriyle yenilikçi bir bakış açısını birleştirerek, kimlikli şehirler özgünlüğüne ulaştırılması amacıyla ortak aklın ortaya koyacağı bir çalışma modelini hayata geçiriyoruz. Kadimden beslenerek geleceği inşa etmenin şehirlerle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Şehirler; insanlara dokunmalı, hayallerden fikirlere, duygulardan inançlara kadar medeniyet değerlerini taşıyarak, özgün hedeflerini belirlemelidir. Şehrim 2023 projesi ile; her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı, mekânsal, sosyal, çevresel ve kültürel açıdan büyüme stratejilerini ve politikalarını masaya yatırmayı, şehirlerimizi sürdürülebilir ve insan merkezli bir bakış açısı ile ele almayı hedefliyoruz. Projemizin başlangıcı olan Şehrim 2023 otobüslerimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek tören ile biri Bursa’ya, diğeri Van’a doğru hareket edecek. Yolculuğumuz, köklü geçmişi ve ihtişamıyla tarih ve kültür şehri olan, kadimden gelen değerlerini bugüne taşıyan iki şehrimiz ile başlayacak. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Anadolu’muza şehir şehir dokunacak, şehirlerimizi, o şehri en iyi tanıyanlarla, o şehirde yaşayanlarla ve şehri için fikri olanlarla ele alacak, nesillerimize kadim değerini koruyan kimliği, kültürü ve ruhuyla yaşayan şehirler emanet etmek için çalışacağız” dedi.