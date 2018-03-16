Sare Davutoğlu Erciş’te

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte Van’ın Erciş ilçesinde kız öğrenci yurdunu ve şehit ailesini ziyaret etti.

Van’dan karayolu ile Erciş’e gelen Sare Davutoğlu ile Sevcan Zorluoğlu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, eşi Fatma Yaşar ile AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın tarafından karşılandı. Ardından 2013 yılında Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yaptırılan 200 yataklı Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Davutoğlu, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. 2011 Erciş depreminde hayatını kaybeden Ahmet İnci’nin ikiz çocuklarının manevi annesi de olan Davutoğlu, çocuklarla hasret giderdi.

Sare Davutoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Afrin’de şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik’in Vanyolu Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Burada acılı anne ile babaya taziyelerini ileten Davutoğlu, Erciş Öğretmenevinde onuruna verilen yemeğin ardından Van’a hareket etti.