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Saray’da sopalı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Van’ın Saray ilçe merkezinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.Van’ın saray ilçe merkezinde öğle saatlerinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek yüzünden çıkan tartışma...

Saray’da sopalı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Van’ın Saray ilçe merkezinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.Van’ın saray ilçe merkezinde öğle saatlerinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek yüzünden çıkan tartışma...

13 Mart 2018 Salı 16:04
Saray’da sopalı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Van’ın Saray ilçe merkezinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Van’ın saray ilçe merkezinde öğle saatlerinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek yüzünden çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sopalı bıçaklı çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı. Kavgada ağır yaralanan şahıs ambulansla Van’a kaldırılırken, diğer yaralılar ise Saray Sağlık Ocağında tedavi altına alındı.

Kavgaya karışanların gözaltına alındığı olayda, ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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