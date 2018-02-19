Saray belediyesin müzik kursları

Van’ın Saray Belediyesi ilçesinde faaliyete giren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafında açılan kurslarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarı tarafından kurslar verilmeye başlandı.

Saray ilçesinde faaliyete giren ADEM tarafından açılan kurslarda Van YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı tarafından kurs vermeye başladı. Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, açılan kursun ilk dersine katılarak çalışmaları yakından izledi. Konu ile bir açıklama yapan Bayır, ”Göreve geldiğimizden bugüne Saray için bir çok yenilikler yaptık, bunlardan bir tanesi de ADEM oldu. Aile Destek Merkezi olarak önümüzde günlerde çeşitli kurslarda faaliyetleri olacak" dedi.